Tre turisti sono stati denunciati dopo aver imbrattato con lo spray il Ponte di Rialto, nel centro di Venezia. L’episodio è avvenuto durante le ore notturne e ha coinvolto soggetti stranieri. La polizia ha identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La ripulitura del monumento richiederà interventi specifici e costi. I denunciati rischiano sanzioni penali e amministrative, in base alle norme contro il danneggiamento del patrimonio culturale.

Venezia, 18 luglio 2026 - Vandali in azione nel cuore di Venezia, dove uno dei monumenti più celebri e fotografati del mondo è stato preso di mira nel cuore della notte. Tre giovani turisti di nazionalità pakistana, residenti a Milano, sono stati sorpresi e denunciati dalla Polizia Locale per aver imbrattato il Ponte di Rialto con vernice spray verde e rosa. Il Comune chiederà il risarcimento dei danni, compreso quello arrecato all'immagine della città. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteocaldo-temperature-alte-poi-fresco-temporali-lombroso-ut8zxypt L’intervento dei vigili dopo le segnalazioni dei cittadini. I vigili si sono attivati intorno alle 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Follia a Venezia: imbrattato con lo spray il Ponte di Rialto, tre turisti denunciati. Cosa rischiano

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