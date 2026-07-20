Sono stati individuati resti di trincee e postazioni della Prima Guerra Mondiale lungo i sentieri del Parco Nazionale dello Stelvio, nel territorio di Bormio. La scoperta è avvenuta durante l’esplorazione di percorsi che si estendono oltre i 3.000 metri di altitudine. La rete di trekking, chiamata Stelvio Historical Trek, permette di visitare queste aree storiche nel contesto di un’escursione nel cuore delle montagne.

Bormio (Sondrio), 20 luglio 2026 – Un tuffo nella storia? In Valtellina, è possibile grazie alla Stelvio Historical Trek, una rete di percorsi nel Parco Nazionale dello Stelvio, nel comprensorio di Bormio, che si inerpicano oltre i 3.000 metri, negli stessi luoghi dove più di un secolo fa la Prima Guerra Mondiale si combatté in condizioni estreme, tra neve, ghiaccio e quote che non perdonano: la Guerra Bianca. Trincee scavate nella roccia, resti di villaggi militari, postazioni di artiglieria e camminamenti che il tempo aveva quasi cancellato tornano oggi visibili grazie al lavoro di recupero del Parco. Tre proposte, pensate per livelli di preparazione diversi, accompagnano dal camminatore occasionale all'escursionista più esperto, lungo sentieri che risvegliano, a ogni passo, questa memoria sospesa in quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bormio, sui sentieri della Prima Guerra Mondiale: la storia si scopre con il trekking nel Parco dello Stelvio

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