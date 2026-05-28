Un escursionista è stato soccorso ieri pomeriggio a Trafoi, dopo essere caduto durante un'escursione in zona. L’incidente si è verificato nei pressi di un sentiero che porta verso l’Ortles. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti i dettagli delle sue condizioni.

“Guarda in profondità nella natura, e allora capirai tutto”. Albert Einstein aveva ragione, ma è solo arrivando in questo angolo remoto ai piedi del massiccio dell’ Ortles, nelle Dolomiti dell’Engadina, avvolti nel verde lussureggiante del Parco Nazionale dello Stelvio, che si afferra il senso più intimo di queste parole. L’imponenza della montagna, i boschi di larici e il silenzio interrotto solo dallo scorrere dell’acqua offrono una prospettiva nuova, costringendo il viaggiatore a rallentare e a sintonizzarsi su frequenze più antiche. Il nome stesso di Trafoi racchiude l’essenza di questo luogo: deriva infatti dalle antiche “tre fonti”, un profondo legame con l’acqua e il territorio che si può riscoprire ancora oggi percorrendo la suggestiva camminata nel bosco fino allo storico Santuario delle Tre Fontane Sante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trafoi, dove la montagna insegna a rallentare: la nostra guida per un weekend ai piedi dell’Ortles nel Parco dello Stelvio, tra boschi, cascate e un protocollo anti-stress

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove andare nel weekend vicino Roma: la nostra guida per una gita di primavera ai Castelli Romani, tra natura vulcanica, borghi storici, laghi e trattorie tipicheSe si cerca una meta per il weekend vicino a Roma, i Castelli Romani offrono una vasta scelta di borghi storici, laghi e paesaggi vulcanici ideali...

Catturato un lupo nel Parco dello Stelvio: è una femmina dominante di 4 anniNella notte del 1° aprile, nel Parco nazionale dello Stelvio, è stato catturato e radio marcato un esemplare di lupo femmina di circa quattro anni.

Temi più discussi: Hotel storici, idee nuove: dai trofei di Thöni alle sorprese sotto il Monte Rosa; Apre il nuovo Bella Vista di Trafoi firmato da Matteo Thun; Trafoi rilancia sul wellness: apre il nuovo Bella Vista firmato Matteo Thun; Oggi apertura del nuovo Bella Vista Trafoi, l’hotel di Gustav Thöni firmato Thun.

Ritorno al nido a Trafoi, il nuovo Hotel Bella Vista di Gustav Thöni. Ai piedi dell'Ortles, l'architetto Matteo Thun ridisegna il rifugio del campione di sci #ANSA x.com

Al nuovo Hotel Bella Vista in Alto Adige: l'ora della luce blu, la grotta tropicale sulle Alpi, Gustav Thöni e Matteo Thun. Cronaca di un weekend memorabileSiamo stati a Trafoi, in Alto Adige, per l'inaugurazione del nuovo hotel della famiglia Thöni, ristrutturato dall'architetto Matteo Thun: una sala fatta di luce e vetrate, una spa eccezionale, camere ... vanityfair.it

A Trafoi riapre l'Hotel Bella Vista di Gustav Thöni dopo il restylingL'Hotel Bella Vista di Trafoi, storica proprietà della famiglia Thöni e ora sotto la direzione del celebre ex campione di sci Gustav Thöni, ha riaperto le sue porte il 21 maggio 2026 dopo una signific ... it.blastingnews.com