Ha una bomba panico in classe alla lezione di storia L’idea finita male dello studente col proiettile da mortaio della Prima guerra mondiale

Durante una lezione di storia in un liceo di Modena, gli studenti hanno vissuto momenti di paura quando uno studente ha mostrato un proiettile di mortaio risalente alla Prima guerra mondiale. La presenza dell’oggetto ha causato immediatamente scompiglio tra i presenti, portando a un intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una mattina normale, senza precedenti di situazioni simili nella scuola.

Mattinata di paura al liceo classico Muratori San Carlo di Modena, dove un ragazzo di terza si è presentato in aula con un proiettile di mortaio risalente alla Prima guerra mondiale. L’idea sarebbe stata quella di mostrare il reperto al docente durante la lezione di storia. E pare che il ragazzo non fosse del tutto consapevole dei rischi del suo gesto, che ha fatto scattare l’allarme in tutto l’istituto. Subito sono state chiuse le classi, gli studenti bloccati ai propri banchi e carabinieri sul posto in pochi minuti. La scena è stata anche ripresa in un video diventato virale, in cui in sottofondo si sentono compagni gridare «ha una bomba, ha una bomba».🔗 Leggi su Open.online

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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