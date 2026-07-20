Boom di pubblico per Mamma Roma lo spettacolo teatrale di Fabio Morgan conquista le periferie di Roma

Lo spettacolo teatrale “Mamma Roma” di Fabio Morgan ha registrato un'ampia partecipazione nelle periferie di Roma. Lo spettacolo ha portato il teatro fuori dalle sale tradizionali, trasformando piazze e cortili in spazi di incontro. La risposta del pubblico è stata molto positiva, con numerose persone che hanno assistito alle rappresentazioni nelle zone periferiche della città. L'iniziativa ha coinvolto diverse aree della città, portando il teatro direttamente nei quartieri.

Roma risponde “presente” ad un teatro che sceglie di uscire dalle sale e abitare i quartieri. “ Mamma Roma ”, lo spettacolo di Fabio Morgan, ha conquistato il pubblico delle periferie con una partecipazione sorprendente, trasformando piazze e cortili in luoghi di incontro, ascolto e condivisione. Un successo che racconta il bisogno di cultura diffusa e la forza di un progetto nato dentro la città reale, lontano dai percorsi più consueti della scena romana. “Mamma Roma”, lo spettacolo di Fabio Morgan che ha registrato tre serate da tutto esaurito nei quartieri romani. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 10 al 12 luglio, Mamma Roma – Tragedia popolare in cinque atti ha riempito il Parco Commendone di Torrevecchia, il cortile ATER di Lamaro e il Parco della Torre a Tor Marancia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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