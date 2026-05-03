Dieci minuti di applausi in piedi all’Arena di Verona | lo spettacolo Din Don Down conquista il pubblico

Dieci minuti di applausi ininterrotti e una platea interamente in piedi hanno accompagnato la conclusione di “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo ideato da Paolo Ruffini e portato in scena all’Arena di Verona sabato 2 maggio. Di fronte a circa 10 mila spettatori, la Compagnia.🔗 Leggi su Veronasera.it

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