Ascolti tv boom per la finale dei Mondiali che supera il 67% di share

La finale dei Mondiali ha registrato un share superiore al 67% durante la serata del 19 luglio, segnando un record di ascolti televisivi. La partita ha visto la Spagna vincere sull’Argentina, conquistando il secondo titolo mondiale nella storia. I dati indicano un forte interesse del pubblico per l’evento sportivo trasmesso in diretta.

Gliascolti tvdel 19 luglio assegnano la vittoria allafinale dei Mondiali che ha visto la Spagna trionfaresull’Argentina, vincendo il secondo della storia. Flop perRacconto di una notteche scende sotto il 10%. AncheLa Ruota della Fortunaha risentito deiMondiali, realizzando 2.926.000 spettatori pari al 15.7% di share. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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