Esplosa una bomba carta davanti all'ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notte

Stanotte è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano. Non ci sono stati feriti e non sono arrivate segnalazioni alle forze dell’ordine. I carabinieri di Caivano stanno conducendo le indagini e al momento non escludono nessuna pista. La zona è stata messa sotto controllo e gli investigatori raccolgono eventuali testimonianze e prove sulla vicenda. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento.

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