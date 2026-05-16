Esplosa una bomba carta davanti all'ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notte

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanotte è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano. Non ci sono stati feriti e non sono arrivate segnalazioni alle forze dell’ordine. I carabinieri di Caivano stanno conducendo le indagini e al momento non escludono nessuna pista. La zona è stata messa sotto controllo e gli investigatori raccolgono eventuali testimonianze e prove sulla vicenda. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non risultano feriti né segnalazioni alle forze dell'ordine. Indagano i carabinieri di Caivano, che al momento non escludono alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[FULL] I Started with a CUTE BIRD, but my OP System EVOLVED it into a WORLD-ENDING Beast!!

Video [FULL] I Started with a CUTE BIRD, but my OP System EVOLVED it into a WORLD-ENDING Beast!!

Sullo stesso argomento

Paura nella notte a Crispano, esplode bomba davanti sede comitato festa dei GigliPaura nella notte a Crispano, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti alla sede legale dismessa del comitato per la Festa dei Gigli...

Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia: s’indaga sui boss della droga del litorale romanoIl Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito...

esplosa una bomba cartaEsplosa una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notteUna bomba carta è esplosa questa notte davanti all'ex sede della Festa dei Gigli di Crispano, in provincia di Napoli. Non risultano feriti, né segnalazioni alle forze dell'ordine, che hanno appreso de ... fanpage.it

esplosa una bomba cartaTermoli, bomba carta esplosa in via Venezia. Danni a un portonePaura tra i residenti del palazzo, costretti a lasciare le abitazioni per consentire le verifiche di agibilità. Non risultano feriti ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web