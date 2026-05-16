Esplosa una bomba carta davanti all'ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notte
Stanotte è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano. Non ci sono stati feriti e non sono arrivate segnalazioni alle forze dell’ordine. I carabinieri di Caivano stanno conducendo le indagini e al momento non escludono nessuna pista. La zona è stata messa sotto controllo e gli investigatori raccolgono eventuali testimonianze e prove sulla vicenda. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento.
Non risultano feriti né segnalazioni alle forze dell'ordine. Indagano i carabinieri di Caivano, che al momento non escludono alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
[FULL] I Started with a CUTE BIRD, but my OP System EVOLVED it into a WORLD-ENDING Beast!!
Sullo stesso argomento
Paura nella notte a Crispano, esplode bomba davanti sede comitato festa dei GigliPaura nella notte a Crispano, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti alla sede legale dismessa del comitato per la Festa dei Gigli...
Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia: s’indaga sui boss della droga del litorale romanoIl Lazio Store 1900 di Ostia sarebbe riconducibile a Gerardo Cossiga, fratello del boss Daniele Cossiga, arrestato nel 2021 nell'ambito...
Esplosa una bomba carta davanti all’ex sede della Festa dei Gigli a Crispano questa notteUna bomba carta è esplosa questa notte davanti all'ex sede della Festa dei Gigli di Crispano, in provincia di Napoli. Non risultano feriti, né segnalazioni alle forze dell'ordine, che hanno appreso de ... fanpage.it
Paura ieri sera a Termoli, esplosa bomba carta piazzata all'ingresso di una palazzina. Le ipotesi investigative #IoSeguoTgr x.com
TERMOLI – Erano passate da poco le 20:00 quando un boato ha attraversato il quartiere di Contrada Porticone. Una bomba carta è esplosa davanti al portone di ingresso del palazzo al civico 44 di via Venezia, distruggendolo quasi completamente. #bombac facebook
Termoli, bomba carta esplosa in via Venezia. Danni a un portonePaura tra i residenti del palazzo, costretti a lasciare le abitazioni per consentire le verifiche di agibilità. Non risultano feriti ... rainews.it