Il cardinale ha invitato a evitare l’odio e la violenza, anche sui social, sottolineando l’importanza di rispettare il dialogo e la giustizia. Ha chiesto di non usare la strumentalizzazione per nessuna ragione, incoraggiando le persone a confidare nel rispetto delle istituzioni e nel diritto. La dichiarazione si rivolge a contrastare comportamenti negativi in un momento in cui si registrano episodi di tensione e violenza verbale.

In questo momento “non prevalgano l’odio, la violenza, anche verbale e nei social, la strumentalizzazione per nessuna ragione”, ma piuttosto “il rispetto, il dialogo e la giustizia a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle Istituzioni”. È quanto invoca l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, il giorno dopo quanto accaduto al Pilastro dove un uomo di origine marocchine, Fakir Abderrahim, è morto dopo essere stato fermato e ammanettato dalla Polizia. Il cardinale Zuppi – si legge in un comunicato diffuso poco fa dall’arcidiocesi – “è vicino... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Bologna, Zuppi fa appello al dialogo contro odio e violenza

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Zuppi: Digiuno per la pace

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