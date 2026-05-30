Durante un evento a Scandiano, il cardinale Zuppi ha parlato di antifascismo come valore fondamentale per ogni Comune e ha sottolineato l’importanza del dialogo come strumento contro la brutalità della guerra. Ha descritto le armature francescane come simbolo di cortesia e pace, evidenziando la necessità di confrontarsi con rispetto per evitare escalation violente. Nessun riferimento è stato fatto a altri temi o personaggi durante l’intervento.

Scandiano (Reggio Emilia), 30 maggio 2026 – Antifascismo come pennone di ogni Comune, armature francescane che splendono di cortesia e pace, il dialogo ogni oltre brutalità bellica. E infine "l’intelligenza naturale" che risponda ai nostri ragazzi che vivono "tutto e niente", e che chiedono le risposte "attraverso l’intelligenza artificiale". La lezione del cardinale Matteo Zuppi, nella rocca del Boiardo a Scandiano, è un concentrato di voglia pop di mandare al diavolo la prevaricazione. Pop perché Zuppi, intervenuto e premiato al suggestivo Festivalove nella provincia reggiana per parlare di San Francesco, ti si rivolge da compagno di banco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cardinale Zuppi, lezione al FestivaLove: “Dialogo contro la brutalità bellica”

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Card. Zuppi: La comunicazione è relazione e serve al dialogo e allincontro

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