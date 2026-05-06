Matteo Zuppi è entrato nella sala dedicata a Santa Clelia in via Altabella con un atteggiamento tranquillo. Durante l'intervento, ha dichiarato che i giovani devono essere al centro delle attenzioni e che la lotta alla violenza si basa sulle relazioni e sull’impegno. Ha sottolineato l’importanza di creare legami forti tra le persone come metodo per prevenire comportamenti violenti. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi concreti nelle comunità.

Entra nella sala dedicata a Santa Clelia in via Altabella con il solito modo docile, Matteo Zuppi. Il vociare dei tanti ragazzi per un attimo si interrompe e lo sguardo si rivolge subito al cardinale: lui ha in mano un libro – si intitola ‘Mio figlio ha un disturbo alimentare?’ ed è stato scritto da Emilio Franzoni e Leonardo Sacrato –, saluta, scambia due chiacchiere, poi prende la parola: "I giovani devono essere al centro e protagonisti, perché nessuno vuole scaricare su di loro responsabilità che sono nostre, ma hanno tutto il diritto di essere responsabili – puntualizza l’arcivescovo –. L’altro giorno sono stato al Salvemini e il primo intervento è stato di una ragazza che ha detto: ‘Ma quand’è che la piantate di dire che siamo il futuro e cominciate a capire che siamo il presente?’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zuppi: i ragazzi al centro: "La violenza si combatte con relazioni e impegno"

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