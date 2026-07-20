Bologna tutti i precedenti di Fakir | Quadro oggettivo della pericolosità
La procura di Bologna ha chiesto calma per proseguire le indagini sulla morte di Abderahhim Fakir durante un arresto. Fakir aveva numerosi precedenti penali, che secondo gli inquirenti contribuiscono a definire il suo profilo come pericoloso. La polizia ha riferito di aver trovato tracce di resistenza e violenza durante il fermo. La dinamica dell’arresto e le cause della morte sono ancora sotto esame. Nessuna accusa formale è stata ancora presentata.
La procura di Bologna ha chiesto tranquillità per lavorare al caso di Abderahhim Fakir, l'uomo morto a Bologna durante l’arresto. Ci sono aspetti che non sono ancora noti e che la procura e gli investigatori vogliono esplorare con serenità prima di fare qualunque ipotesi, in attesa soprattutto dell’ autopsia, che darà informazioni necessarie e fondamentali a capire cosa sia accaduto. Intanto la sinistra ha già scelto di schierarsi con lui, condannando l’operato degli agenti, tanto che questa sera a Bologna il sindaco Matteo Lepore ha chiamato una manifestazione in solidarietà con Fakir, per il quale i parenti chiedono “vendetta”. Ma agli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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