La procura di Bologna ha chiesto calma per proseguire le indagini sulla morte di Abderahhim Fakir durante un arresto. Fakir aveva numerosi precedenti penali, che secondo gli inquirenti contribuiscono a definire il suo profilo come pericoloso. La polizia ha riferito di aver trovato tracce di resistenza e violenza durante il fermo. La dinamica dell’arresto e le cause della morte sono ancora sotto esame. Nessuna accusa formale è stata ancora presentata.

La procura di Bologna ha chiesto tranquillità per lavorare al caso di Abderahhim Fakir, l'uomo morto a Bologna durante l’arresto. Ci sono aspetti che non sono ancora noti e che la procura e gli investigatori vogliono esplorare con serenità prima di fare qualunque ipotesi, in attesa soprattutto dell’ autopsia, che darà informazioni necessarie e fondamentali a capire cosa sia accaduto. Intanto la sinistra ha già scelto di schierarsi con lui, condannando l’operato degli agenti, tanto che questa sera a Bologna il sindaco Matteo Lepore ha chiamato una manifestazione in solidarietà con Fakir, per il quale i parenti chiedono “vendetta”. Ma agli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bologna, tutti i precedenti di Fakir: “Quadro oggettivo della pericolosità”

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