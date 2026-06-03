Il rapper Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, 24 anni, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere con rito abbreviato. La sentenza si basa su motivazioni che evidenziano un profilo di pericolosità, con precedenti che includono risse, detenzione illegale di armi e resistenza. La condanna segue un procedimento giudiziario che ha valutato tali comportamenti come gravi.

Il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, 24 anni, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato. La sentenza, emessa il 4 marzo dalla giudice per l’udienza preliminare di Milano Chiara Valori, è accompagnata da motivazioni che tratteggiano un profilo allarmante del giovane artista. Secondo quanto scritto dalla Gup, Mouhib presenta uno “spiccato profilo di pericolosità” e vanta un lungo elenco di precedenti penali risalenti al 2018, quando era ancora minorenne, fino all’anno scorso. Tra i reati contestati figurano lesioni personali, rissa, detenzione illegale di arma e resistenza. La gup sottolinea inoltre come, durante il periodo di detenzione domiciliare in una comunità, il trapper abbia ripetutamente e consapevolmente violato le prescrizioni imposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Baby Gang ha uno spiccato profilo di pericolosità con svariati precedenti per rissa, detenzione illegale di arma, resistenza”: ecco le motivazioni della sentenza

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Ha uno spiccato profilo di pericolosità. Lo scrive la gup di Milano Chiara Valori nelle motivazioni della sentenza con cui, il 4 marzo, ha condannato con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione il trapper Baby Gang, 24 anni, all'anagrafe Zaccaria Mouhib x.com

Baby Gang ha uno spiccato profilo di pericolosità. Le motivazioni dietro la condanna del trapperLo scrive la Gup di Milano nelle motivazioni della sentenza del 4 marzo scorso, con la condanna – in abbreviato – a 2 anni e 8 mesi per il 24enne lecchese per ricettazione e detenzione di una pistola ... msn.com

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