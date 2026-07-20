Bologna si ferma per Fakir il corteo degenera in scontri mentre la famiglia invoca giustizia
A Bologna, migliaia di persone hanno partecipato a un presidio in memoria di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro. La manifestazione si è conclusa con tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre la famiglia ha chiesto giustizia. La protesta si è trasformata in un corteo che si è poi degenerato in momenti di tensione nel centro cittadino.
Una piazza gremita, il dolore della famiglia e una serata che si conclude con tensioni e scontri. A Bologna migliaia di persone hanno partecipato al presidio in ricordo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia al Pilastro. Dal palco allestito in piazza del Nettuno è arrivato un appello alla verità e alla giustizia, pronunciato tra le lacrime dalla nipote della vittima, mentre il corteo si è poi diviso: una parte dei manifestanti ha proseguito pacificamente, un gruppo di antagonisti si è diretto verso la Prefettura, dove la situazione è rapidamente degenerata con scontri, lanci di oggetti e l’intervento degli idranti. L’iniziativa, promossa dal sindaco Matteo Lepore, ha riunito cittadini, rappresentanti delle istituzioni e della comunità islamica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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