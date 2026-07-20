Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un intervento di polizia. Due agenti cercavano di bloccarlo, mentre lui gridava “Aiuto, basta!” in un video che ha fatto il giro sui social. La vicenda si è conclusa con il decesso dell’uomo, avvenuto ieri. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’intervento né sulle cause della morte.

Si chiamava Abderrahim Fakir. Aveva 43 anni, era di origine marocchina, è morto ieri a Bologna fra le mani di due agenti della Polizia che provavano a bloccarlo. Mentre il caso Roggero riaccende il dibattito sulla sicurezza un altro caso di cronaca si prende i riflettori. Fakir è deceduto ieri pomeriggio al Pilastro, quartiere popolare e multietnico del capoluogo emiliano, durante un controllo della Polizia attivato su richiesta di alcuni cittadini che hanno segnalato al 113 un uomo in escandescenze. C'è un video e le immagini sono choc. Due agenti bloccano a terra l'uomo, sposato e residente a Borgonuovo di Sasso Marconi, aiutati da un terzo uomo presente sulla scena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilmessaggero.it - Bologna, muore tra le mani degli agenti di polizia. «Aiuto, basta!», il video choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomo muore durante intervento di polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla in un video. Era ammanettato

Leggi anche: Bologna, 43enne morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: l'arresto e il video choc. «Aiuto, basta»

Temi più discussi: 'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di polizia; Basta. Ma muore in manette, bloccato a faccia in giù dalla polizia: in un video l’agonia di un 42enne; Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro; Bologna, al Pilastro muore 43enne ammanettato: il video dell'intervento della polizia che finisce in tragedia. Questura: Disponibili immagini body cam. La sorella: Giustizia.

Bologna, muore tra le mani degli agenti di polizia. Aiuto, basta!, il video chocSi chiamava Abderrahim Fakir. Aveva 43 anni, era di origine marocchina, è morto ieri a Bologna fra le mani di due agenti della Polizia che provavano a bloccarlo. Mentre il caso ... ilmessaggero.it

'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di poliziaE' successo al quartiere Pilastro. In un video la colluttazione con gli agenti le sue urla: 'Aiuto, basta, basta'. La sorella: 'L'hanno ammazzato, voglio giustizia' (ANSA) ... ansa.it