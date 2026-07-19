Bologna 43enne morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia | l' arresto e il video choc Aiuto basta

Da corrieredibologna.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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DAL NOSTRO INVIATO BOLOGNA - Colpisce la lentezza dei movimenti, in quel video di cinque minuti e venti secondi che inquadra un uomo, steso a terra, prono, la cui vita scivola via istante dopo istante. Sono lenti i gesti dei due agenti che cercano di immobilizzarlo dopo che ai centralini d’emergenza era arrivata la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze.  Sono lenti, anzi lentissimi, i movimenti del personale dell’ambulanza che assiste alla scena. Sono quasi al rallentatore i passi di alcuni testimoni che camminano avanti e indietro lungo il cortile del civico 9 di via Italo Svevo, cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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