DAL NOSTRO INVIATO BOLOGNA - Colpisce la lentezza dei movimenti, in quel video di cinque minuti e venti secondi che inquadra un uomo, steso a terra, prono, la cui vita scivola via istante dopo istante. Sono lenti i gesti dei due agenti che cercano di immobilizzarlo dopo che ai centralini d’emergenza era arrivata la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. Sono lenti, anzi lentissimi, i movimenti del personale dell’ambulanza che assiste alla scena. Sono quasi al rallentatore i passi di alcuni testimoni che camminano avanti e indietro lungo il cortile del civico 9 di via Italo Svevo, cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, 43enne morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: l'arresto e il video choc. «Aiuto, basta»

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A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia In un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena reddit

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Bologna, al Pilastro muore 43enne ammanettato: il video dell'intervento della polizia che finisce in tragedia. Questura: Disponibili immagini body cam. La sorella ...Abderrahim Fakir di 43 anni è morto al Pilastro, periferia di Bologna, Gli agenti sul posto perché allertati da altri residenti della zona preoccupati perché stava andando in escandescenze. Un filmato ... corrieredibologna.corriere.it