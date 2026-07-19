Abderrahim Fakir morto a Bologna la questura | Dava in escandescenze Bignami FdI | Solidarietà ai poliziotti

Un uomo è morto a Bologna durante un intervento della polizia. Secondo la questura, gli agenti sono intervenuti dopo che cittadini avevano segnalato una persona in escandescenza. Per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a causa del danneggiamento di un’auto. La questura ha spiegato che l’uomo avrebbe dato in escandescenze al momento dell’intervento. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha espresso solidarietà ai poliziotti coinvolti.

«Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un’auto». È quanto spiega la questura di Bologna in relazione alla morte del 43enne Abderrahim Fakir a seguito di un intervento della polizia nel quartiere Pilastro «Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l’ausilio dei sanitari del 118 e, dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l’uomo è deceduto», prosegue la ricostruzione della questura. La quale chiarisce, comunque, che «le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria ». 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir morto a Bologna, il fermo a terra dei poliziotti e le urla: «Aiuto, basta!» – Il videoUn uomo di 43 anni è morto domenica a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia nel quartiere Pilastro.

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna durante un controllo, disposta l'autopsia per il 43enneUn uomo di 43 anni è morto mentre era ammanettato durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio.

Bologna, chi era Abderrahim Fakir: morto durante un intervento della polizia, viveva in Italia da quando aveva 7 anniAbderrahim Fakir, 43 anni, l'uomo di origini marocchine morto a Bologna al quartiere Pilastro, era in Italia da quando aveva 7 anni e viveva con il fratello. Fakir era titolare di una ... ilmessaggero.it

Chi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com