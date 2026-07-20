Bologna de Pascale | importanti parole del procuratore su Fakir

Il procuratore ha commentato la decisione del sindaco di convocare la città, sottolineando l’aspetto umano dell’evento. Ha affermato che la perdita di una vita rappresenta sempre un dramma. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui fatti specifici o sulle circostanze dell'incidente. La dichiarazione si limita a evidenziare l’azione del sindaco e l’aspetto emotivo legato al caso.

Bologna, 20 lug. (askanews) - "Credo che il sindaco abbia fatto molto bene a riunire la città, prima di tutto per un tratto di umanità. La perdita di una vita è sempre un dramma. Quando una persona perde la vita mentre è sottoposta a un provvedimento di polizia è chiaramente un elemento che desta grandissimo clamore, grandissima attenzione, grande preoccupazione". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine della manifestazione in piazza Nettuno a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. "Sono state molto importanti le parole di oggi del procuratore della Repubblica - ha aggiunto - la garanzia che l'autorità giudiziaria, come immaginavamo e come accade sempre nelle nostre comunità, è in prima fila per la verifica di quanto è avvenuto e perché giustizia sia sempre fatta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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