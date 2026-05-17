Dopo la visita ai feriti delle autorità nazionali, il presidente dell'Emilia-Romagna ha commentato che tutti hanno apprezzato il gesto delle istituzioni. Ha affermato che è importante stare vicini alle persone coinvolte e ha sottolineato l'importanza di mostrare solidarietà in momenti come questi. Le immagini della visita sono state diffuse attraverso un video, in cui si vedono i momenti di confronto e vicinanza tra i rappresentanti e i feriti.

Il presidente dell'Emilia-Romagna: "Tutti abbiamo apprezzato questo segnale delle istituzioni. Dobbiamo essere a fianco dei feriti. Commovente sentire il racconto da parte del 118". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le parole di Michele de Pascale dopo la visita ai feriti di Mattarella e Meloni: video

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