Bologna danni ai tetti per i sorvoli | il Comune chiede a Enac ed Enav verifiche Va escluso ogni rischio

Il Comune di Bologna ha chiesto verifiche a Enac ed Enav sui possibili danni ai tetti causati dai sorvoli degli aerei sull’area urbana. Diversi residenti hanno segnalato crepe e deterioramenti alle coperture, oltre al problema cronico del rumore. Le autorità hanno dichiarato che devono essere escluse eventuali rischi strutturali, anche se non sono stati ancora confermati danni specifici.

Non solo il problema, cronico, del rumore dato dai sorvoli degli aerei da e per l’aeroporto Marconi sulla città, ma stando a diverse segnalazioni arrivare dai residenti potrebbe esserci anche quello dei danni fisici agli edifici residenziali, ai tetti e alle coperture in particolare. Segnalazioni inviate al Comune a più riprese e che Palazzo d’Accursio ha tradotto in una richiesta formale di verifiche inviata a Enac e a Enav. A farlo sapere, la vicesindaca del Comune di Bologna Emily Clancy nel rispondere a una domanda in Question time posta dal consigliere Pd Claudio Mazzanti. Almeno tre gli episodi resi noti a partire da maggio... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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