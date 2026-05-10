Sciopero Enav ed EasyJet dell' 11 maggio voli a rischio anche all’aeroporto di Bari

Il prossimo 11 maggio, si terrà uno sciopero che coinvolgerà il personale di Enav e EasyJet, mettendo a rischio i voli programmati. La giornata di protesta potrebbe causare interruzioni o cancellazioni di voli anche all’aeroporto di Bari, interessando i passeggeri in partenza e in arrivo. La notizia arriva in un periodo già caratterizzato da difficoltà nel settore dei trasporti, con possibili ripercussioni anche sulla regione Puglia.

Settimana di disagi in arrivo per il settore dei trasporti, con possibili ripercussioni anche su Bari e sulla Puglia.Domani, lunedì 11 maggio, sono in programma diversi scioperi nel comparto aeroportuale che potrebbero causare ritardi e cancellazioni di voli anche negli scali pugliesi, compreso.🔗 Leggi su Baritoday.it

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