Bologna ancora ignote le cause della morte dell' uomo ammanettato dalla polizia
Un uomo ammanettato dalla polizia è morto in un quartiere di Bologna, ma ancora non sono state divulgate le cause del decesso. La notizia ha attirato circa cento persone nel rione, tra condomini e familiari della vittima, che hanno espresso disperazione e proteste. La polizia ha presidiato il luogo, mentre le autorità stanno conducendo verifiche per chiarire le circostanze. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.
La notizia del decesso ha scatenato una fortissima tensione nel rione: attorno al luogo della tragedia si sono radunate circa cento persone, tra condomini e familiari della vittima, di cui si odono le grida di disperazione e protesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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