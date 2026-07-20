Bologna ancora ignote le cause della morte dell' uomo ammanettato dalla polizia

Notizia in breve

Un uomo ammanettato dalla polizia è morto in un quartiere di Bologna, ma ancora non sono state divulgate le cause del decesso. La notizia ha attirato circa cento persone nel rione, tra condomini e familiari della vittima, che hanno espresso disperazione e proteste. La polizia ha presidiato il luogo, mentre le autorità stanno conducendo verifiche per chiarire le circostanze. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.