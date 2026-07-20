Bologna 43enne morto durante un fermo di Polizia | cosa sappiamo

Da lettera43.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni è morto a Bologna durante un fermo di polizia. La segnalazione riguardava una persona che stava aggredendo un altro individuo. La polizia ha fermato l’uomo, ma durante le operazioni è deceduto. La dinamica e le cause della morte sono al momento oggetto di indagine. Non ci sono ancora dettagli sullo stato di salute dell’uomo prima del fermo o eventuali interventi sanitari effettuati. La procura ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.

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Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto a Bologna durante un fermo di Polizia. Dopo aver ricevuto segnalazione di un uomo che stava dando in escandescenze al Pilastro, quartiere popolare e multietnico della città, gli agenti sono intervenuti fermandolo prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. «Basta, aiuto», dice l’uomo in un drammatico video che riprende i suoi ultimi istanti di vita, girato da un residente che ha assistito al fermo dalla finestra della propria abitazione. Dopo pochi minuti, Fakir ha perso i sensi sotto gli occhi degli agenti e di alcuni soccorritori giunti sul posto, per poi non riprendersi più. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Muore durante un fermo della polizia a Bologna, il caso di Abderrahim Fakir | The Essential

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