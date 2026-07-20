Bologna 43enne marocchino morto durante un fermo di Polizia

Da tv2000.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni, di origine marocchina, è morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla Polizia. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso.

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Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte del 43enne marocchino: deceduto, a Bologna, dopo un fermo della Polizia. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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