Un uomo di 43 anni, di origine marocchina, è morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla Polizia. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso.

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte del 43enne marocchino: deceduto, a Bologna, dopo un fermo della Polizia. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bologna, 43enne marocchino morto durante un fermo di Polizia

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