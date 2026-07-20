Un uomo di 42 anni è morto mentre era a terra, immobilizzato da due agenti di polizia. Un video di cinque minuti, ripreso da una finestra, mostra gli ultimi momenti di vita dell'uomo, con gli agenti che lo tengono a terra e gli premono il volto contro il suolo. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con alcune forze che si oppongono alle condanne preventive e altre che chiedono chiarimenti.

Gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir sono condensati in un video di cinque minuti girato da una finestra che affaccia sulla strada in cui l’uomo muore sotto il peso di due agenti di polizia che lo circondando, premendogli la faccia a terra. Cinque, lunghi minuti in cui la vittima, un 42enne di origine marocchina, si sente ansimare e gemere, invocare “Aiuto, aiuto” e non ricevere mai risposta. Ammanettato e con le caviglie bloccate, la sua voce si affievolisce fino a non sentirsi più. Solo a questo punto intervengono i soccorritori, che girano il invano il corpo dell’uomo, ormai privo di vita. Quello accaduto ieri pomeriggio a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bologna, 42enne muore bloccato a terra dalla polizia. Lega: “No a condanne preventive”. Le opposizioni chiedono chiarezza

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'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di polizia reddit

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