Bologna maxi tunnel anti-alluvione | le opposizioni chiedono chiarezza
Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sul maxi tunnel anti-alluvione in costruzione a Bologna, evidenziando la necessità di una cabina di regia bipartisan. La questione riguarda l’impatto del tunnel sulla viabilità delle colline bolognesi e le modalità di gestione del progetto. La richiesta mira a ottenere maggiori dettagli sui tempi e sulle modalità di realizzazione, oltre a garantire trasparenza nel processo decisionale. La discussione si concentra anche sulle possibili ripercussioni sul traffico e sull’ambiente locale.
? Punti chiave Come influirà il tunnel sulla viabilità delle colline bolognesi?. Perché le opposizioni chiedono una cabina di regia bipartisan?. Quanto restano i fondi per la prevenzione dopo la ricostruzione?. Chi gestirà la manutenzione dei fiumi per evitare nuovi detriti?.? In Breve Elena Ugolini propone cabina di regia bipartisan per gestire i fondi residui.. Marta Evangelisti cita 2,43 milioni di euro regionali per gestione territorio.. La Lega di Tommaso Fiazza chiede coinvolgimento locale per opere sulle colline.. Progetto tunnel previsto entro ottobre per intercettare miliardo prevenzione nazionale.. A Bologna la tensione politica si concentra su un tunnel tra le colline, un’opera di prevenzione idrogeologica che promette di intercettare le piene del torrente Ravone per convogliarle nel fiume Reno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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