Bologna maxi tunnel anti-alluvione | le opposizioni chiedono chiarezza

Notizia in breve

Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sul maxi tunnel anti-alluvione in costruzione a Bologna, evidenziando la necessità di una cabina di regia bipartisan. La questione riguarda l’impatto del tunnel sulla viabilità delle colline bolognesi e le modalità di gestione del progetto. La richiesta mira a ottenere maggiori dettagli sui tempi e sulle modalità di realizzazione, oltre a garantire trasparenza nel processo decisionale. La discussione si concentra anche sulle possibili ripercussioni sul traffico e sull’ambiente locale.