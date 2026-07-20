Un controllo di polizia si è trasformato in tragedia nel quartiere Pilastro di Bologna, dove è morto Abderrahim Fakir, 42 anni, imprenditore nel settore della logistica, di origine marocchina ma residente in Italia da oltre trent’anni. L’uomo si trovava in via Svevo per fare visita ad alcuni parenti quando, secondo la ricostruzione della Questura, è stato segnalato dai residenti per aver dato in escandescenze in un’area di garage. Durante l’intervento degli agenti è stato immobilizzato e ammanettato; poco dopo ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Le immagini riprese da alcuni residenti e diffuse nelle ore successive hanno acceso un forte dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bloccato a terra dagli agenti muore ammanettato a 43 anni. L’ultimo grido: “Aiuto, basta”

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Two murders, no answers: families still await justice in Manzanilla killing and Arima shooting

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Muore durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. L’ultimo grido: “Basta, aiuto”Un uomo di 42 anni è deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna.

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Aiuto, basta, 43enne muore bloccato a terra e ammanettato dalla polizia a Bologna | Il video choc x.com

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