In Italia, una vasta operazione di polizia ha portato all’arresto di 539 persone, alla denuncia di 954 individui e al sequestro di 703 chilogrammi di droga. L’azione si è svolta in 44 province e ha coinvolto le forze dell’ordine per contrastare la criminalità giovanile. I dettagli delle operazioni non sono stati comunicati, ma si tratta di un intervento di ampia portata sul territorio nazionale.

È di 539 arresti, 954 denunce e 703 kg di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato in 44 province italiane, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata svolta nelle ultime settimane e ha visto impegnati oltre 1000 operatori su tutto il territorio nazionale. Un’operazione senza precedenti: i numeri dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato a risultati di rilievo su più fronti. Sono stati 539 arrestati e 954 persone denunciate, mentre... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Blitz senza precedenti in Italia contro la criminalità giovanile: 539 arresti e 703 kg di droga sequestrati

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Acilia, blitz dei carabinieri: 3 arresti e 16 denunce. Sequestrati droga e 18mila euro

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Blitz contro la criminalità giovanile: 539 arresti e 954 denunciatiNella operazione contro la criminalità giovanile sono stati effettuati 539 arresti, 954 denunce e sequestrati 703 chili di droga.

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