Blitz contro la criminalità giovanile | 539 arresti e 954 denunciati
Nella operazione contro la criminalità giovanile sono stati effettuati 539 arresti, 954 denunce e sequestrati 703 chili di droga. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine in tutta Italia, con numerosi controlli e perquisizioni. L’obiettivo era contrastare attività illegali tra i giovani, con un focus su traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I dati sono stati resi noti oggi, a seguito delle operazioni condotte nelle ultime settimane.
Roma, 20 lug. (askanews) - Ben 539 arresti, 954 persone denunciate e 703 chili di stupefacenti sequestrati: è il risultato della vasta operazione della polizia di Stato contro la criminalità giovanile in 44 province in tutta Italia, da Bolzano a Roma, da Bari a Milano, da Trieste a Cagliari (in ordine albetico: Alessandria, Ancona, Bari, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cremona, Firenze, Genova, L'Aquila, Latina, Livorno, Massa Carrara, Messina, Monza Brianza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Prato, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Verbano Cusio Ossola e Verona). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
MAXI BLITZ contro la criminalità giovanile, 539 ARRESTI in 44 PROVINCE ITALIANE
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Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arrestiUna vasta operazione della polizia ha portato all’arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane.
Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti Una vasta operazione della polizia ha coinvolto 44 province italiane contro la criminalità giovanile.
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Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti. Blitz della polizia in 44 province, in manette 47 minorenni #ANSA x.com
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