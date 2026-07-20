Blitz contro la criminalità giovanile | 539 arresti e 954 denunciati

Notizia in breve

Nella operazione contro la criminalità giovanile sono stati effettuati 539 arresti, 954 denunce e sequestrati 703 chili di droga. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine in tutta Italia, con numerosi controlli e perquisizioni. L’obiettivo era contrastare attività illegali tra i giovani, con un focus su traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I dati sono stati resi noti oggi, a seguito delle operazioni condotte nelle ultime settimane.