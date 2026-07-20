Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di 539 persone e al sequestro di oltre 700 chili di droga in tutta Italia, coinvolgendo 44 province. Durante il blitz sono state denunciate 954 persone e sequestrate armi e denaro. L’intervento, condotto dalla Polizia di Stato, ha interessato anche Firenze. La vasta attività ha mirato a contrastare la criminalità giovanile, con controlli e operazioni sul territorio nazionale.

È di 539 arresti, 954 denunce e ingenti sequestri di droga, armi e denaro il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato in Firenze e in altre 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata finalizzata a reprimere reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e armi, con particolare attenzione ai comportamenti illeciti sfociati anche in forme di discriminazione e odio. Un’operazione di portata nazionale: numeri e obiettivi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto oltre 1000 operatori e si è svolta in 44 province, tra cui Firenze, Milano, Roma, Empoli, Calenzano e molte altre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Blitz in tutta Italia contro la criminalità giovanile: 539 arresti e oltre 700 chili di droga sequestrati

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Blitz contro criminalità giovanile

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Criminalità giovanile, maxi blitz in 44 province: 539 arresti e oltre 700 chili di droga, sequestri anche a Messina, Catania e PalermoLa Polizia di Stato ha arrestato 539 persone e sequestrato oltre 700 chili di droga durante un’operazione in 44 province italiane.

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Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, operazione anche a VareseCoinvolte 44 province in un'operazione della Polizia di Stato. Sequestrati oltre 700 chili di droga e monitorati quasi mille profili social che inneggiavano a violenza, armi e odio. laprovinciadivarese.it