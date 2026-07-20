Di seguito il comunicato: Lunedì 20 luglio, nuovo appuntamento del Bitonto Opera Festival. Alle 19, presso la Fondazione Giovanni XXIII ETS (via Pasculli 11), si terrà il concerto “Musica dal Cuore”, un viaggio emozionante dalle arie della grande canzone classica fino ai più celebri e immortali classici della tradizione napoletana. A interpretare questo repertorio di grande fascino sarà un ensemble vocale e strumentale del Bitonto Opera Festival composto da Giulia Maggio (soprano), Michele Antonetti (basso), Emanuele Petruzzella (pianoforte). L’ingresso è libero e gratuito. Il Bitonto Opera Festival 2026, organizzato dall’associazione culturale ‘La Macina Aps’ con il patrocinio del Comune di Bitonto e la direzione artistica del maestro Carlo Antonio de Lucia, proseguirà con un ricco calendario di eventi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bitonto: canzone classica e tradizione napoletana in “Musica dal cuore” Stasera

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