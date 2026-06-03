Nino Simeone, consigliere regionale della Campania e consigliere comunale di Napoli, ha pubblicato una nota stampa in cui chiede che la Canzone Classica Napoletana venga considerata un patrimonio condiviso. Simeone critica una decisione che, a suo avviso, è stata imposta dall’alto senza coinvolgimento delle comunità locali. La sua richiesta è di adottare un approccio partecipativo e rispettoso delle tradizioni popolari nella gestione di questa forma musicale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nino Simeone, Consigliere Regionale della Campania e Consigliere Comunale della Città di Napoli. La candidatura della Canzone Classica Napoletana a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, in programma il 5 giugno a Verona, rappresenta un passaggio storico per Napoli, la Campania e l’Italia intera. La Canzone Napoletana costituisce un patrimonio universale che merita pieno riconoscimento internazionale: identità, lingua, storia e cultura che hanno reso Napoli unica nel mondo. Il lavoro scientifico coordinato da Renzo Arbore rappresenta una base di grande autorevolezza, che deve essere sostenuta da una forte mobilitazione culturale e istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appello di Nino Simeone: “La Canzone Classica Napoletana sia patrimonio condiviso, non decisione calata dall’alto”

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