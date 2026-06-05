canzone napoletana classica parte da verona la candidatura unesco

Dall'Arena di Verona, questa sera alle 21,30, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 l’evento “Campioni del mondo-Italia loves Unesco”. Tra gli ospiti ci saranno Patti Smith e Sal Da Vinci, che prenderanno parte alla manifestazione dedicata a celebrare il patrimonio culturale italiano. La serata si inserisce nella candidatura di una canzone napoletana classica a patrimonio immateriale dell’Unesco, partendo dalla città di Verona.

Ci saranno anche Patti Smith e Sal Da Vinci all’Arena di Verona (in diretta dalle 21,30 su Rai 1) per “Campioni del mondo-Italia loves Unesco”, l’iniziativa per ricordare il primato del Belpaese per numero di siti riconosciuti dall’Unesco (ben 61) ma soprattutto per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica dopo il riconoscimento accordato alla lirica e alla cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Una serata-evento voluto dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi che si svolgerà alla presenza di 100 delegati Unesco da tutto il mondo (ma non russi). All’interno dell’Anfiteatro si esibiranno quadri artistici delle più celebri arie d’opera italiane che si alterneranno con gli artisti che proporranno le canzoni napoletane classiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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