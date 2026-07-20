Un uomo austriaco è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver lasciato sola la figlia di quattro anni in una piscina di Milano Marittima, dove si sono verificati due decessi di bambini nelle ultime ore. Le morti più recenti riguardano due bambine, di 4 e 11 anni, che sono morte in piscine diverse. A Sestri Levante, i proprietari dello stabilimento sono sotto inchiesta per la morte dell’undicenne, deceduta a causa di bocchettoni che l’hanno risucchiata.

Le tragedie delle bambine morte in piscina, due negli ultimi giorni, hanno colorazioni diverse. A Sestri Levante per l’undicenne deceduta a causa dei bocchettoni che l’hanno risucchiata, sono indagati i proprietari dello stabilimento. Mentre per il decesso della bambina di 4 anni a Milano Marittima è indagato il papà della piccola, un uomo austriaco che avrebbe lasciato solala bambina mentre era in albergo. La tragedia di Milano Marittima. Una bambina austriaca di quattro anni è morta sabato pomeriggio nella piscina dell’hotel Continental a Milano Marittima. La Procura di Ravenna ha iscritto nel registro degli indagati il padre, 56enne austriaco, con l’ipotesi di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bimbi morti nelle piscine, è emergenza: indagato l’austriaco che ha lasciato sola la figlia di 4 anni a Milano Marittima

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His secret lover & secretary wants to leave, but the cold CEO falls in love & refuses to let her go!

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