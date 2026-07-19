Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima indagato il padre
Il padre di una bambina di 4 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abbandono di minore. La piccola, di nazionalità austriaca, è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L’indagine è coordinata dalla Procura locale. La bambina è stata trovata priva di vita nella vasca, e le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.
Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l’ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. La bimba era sulla Riviera Romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi di lei. La famiglia doveva ripartire oggi per l’Austria. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima
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Il padre della piccola Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina dell’Hotel Continental, a Milano Marittima nel primo pomeriggio di sabato, è indagato per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 a x.com
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