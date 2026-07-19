bimba di 4 anni annegata in piscina a milano marittima indagato il padre

Notizia in breve

Il padre di una bambina di 4 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abbandono di minore. La piccola, di nazionalità austriaca, è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L’indagine è coordinata dalla Procura locale. La bambina è stata trovata priva di vita nella vasca, e le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.