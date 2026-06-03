Perché la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi ha lasciato Milano?

Matilde, figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, ha lasciato Milano per trasferirsi a Torino, dove frequenta la Scuola Holden. La giovane è iscritta come aspirante scrittrice.

Da Milano a Torino, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi alla Scuola Holden: Matilde è aspirante scrittrice. Negli ultimi anni Torino è diventata una delle principali mete universitarie per molti giovani provenienti da Milano, attratti da una città più raccolta, accessibile e con un’identità percepita come più definita. In questo contesto si inserisce la storia della figlia di Fabio Caressa, che ha scelto di trasferirsi nel capoluogo piemontese per frequentare un master alla Scuola Holden e costruire il proprio percorso nel mondo della scrittura. La famiglia resta una presenza importante, anche nel racconto pubblico. I suoi genitori, Fabio Caressa e Benedetta Parodi, hanno parlato più volte dei tre figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Il litigio tra Caressa e Benedetta Parodi

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