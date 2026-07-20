Bimba di 4 anni morta annegata nella piscina dell’hotel a Milano Marittima il padre indagato per abbandono di minore

Da ilgiornaleditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima. Le telecamere hanno mostrato il percorso fino alla piscina, che a quell’ora risultava chiusa. Il padre è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

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La Procura indaga dopo la morte della bambina di 4 anni nell’hotel Continental. Le telecamere hanno ricostruito parte del percorso fino alla piscina, che a quell’ora risultava chiusa Una bambina di 4 anni, Magdalena Kaiser, è morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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BIMBA DI 4 ANNI MUORE ANNEGATA NELLA PISCINA DELLHOTEL: TRAGEDIA A MILANO MARITTIMA

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