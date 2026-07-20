Bimba di 4 anni morta annegata nella piscina dell’hotel a Milano Marittima il padre indagato per abbandono di minore

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima. Le telecamere hanno mostrato il percorso fino alla piscina, che a quell’ora risultava chiusa. Il padre è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.