Bimba annegata in piscina a Milano Marittima indagato il padre | la distrazione fatale e l’ipotesi abbandono di minore

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una bambina di quattro anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della vittima è sotto indagine, con l’ipotesi di distrazione fatale e di abbandono di minore. La bambina era in vacanza con la famiglia. La procura ha disposto l’autopsia e sta ascoltando testimoni.

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di quattro anni annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima. Per i fatti di sabato pomeriggio è ora indagato il padre della bambina. L’ipotesi di reato a suo carico è quella di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. Secondo Il Resto del Carlino, potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati anche i responsabili dell’hotel dove è avvenuta la tragedia. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba annegata in piscina, cosa è successo:il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era

Notizie e thread social correlati

Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamereIl padre di una bambina di 4 anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di...

Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"Il padre di una bambina di quattro anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di...

Temi più discussi: Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima; Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina dell'hotel; Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni; Bimba di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si è allontanato, lei è finita in acqua.

La morte della #bimba austrica di 4 anni, annegata nella #piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, è stata ripresa dalla videosorveglianza. Negli spezzoni si vede la piccola che va da sola verso la piscina, poi il soccorso di un medico, infine l'arrivo d x.com

Bimba di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padreL'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è ... tg24.sky.it

Bimba annega in piscina, indagato il padre per abbandono di minori: è rimasta in acqua almeno 8 minutiIl padre della bambina austriaca di 4 anni, morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, è indagato per abbandono di minori ... fanpage.it