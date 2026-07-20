bilancio in regione lombardia oltre 8 mila emendamenti dalle opposizioni

Le opposizioni in Regione Lombardia hanno depositato più di 8.000 emendamenti all'assestamento di bilancio predisposto dalla giunta. La discussione in aula è prevista per martedì 21 luglio. La maggior parte delle proposte riguarda variazioni a finanziamenti e risorse destinate a diversi settori. Le proposte sono state presentate in vista della prossima seduta di consiglio regionale, che si svolgerà tra pochi giorni.

Sono oltre 8 mila gli emendamenti che le opposizioni a Palazzo Lombardia hanno presentato all'assestamento al bilancio scritto dalla giunta di Attilio Fontana, la cui discussione inizierà martedì 21 luglio. Secondo i capigruppo Pierfrancesco Majorino (PD), Nicola Di Marco (M5S), Onorio Rosati (AVS), Michela Palestra (Patto Civico) e Lisa Noja (Italia Viva), si tratta di un bilancio «che ha esaurito le risorse per investimenti anche per i prossimi anni e che riduce, a causa del mutuo da due miliardi, anche i soldi per spese correnti, quindi per le politiche regionali. E, soprattutto, che non affronta né le grandi questioni sociali né il grave problema del riscaldamento climatico, per un atteggiamento ostinatamente negazionista». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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REGIONE, BILANCIO: DA OPPOSIZIONI OLTRE 8000 EMENDAMENTI E ODG

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