Docenti Religione cattolica oltre 23 mila posti nel 2026-2027 | dati per Regione Lombardia prima per organico

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono previsti oltre 23.500 posti per docenti di Religione cattolica a livello nazionale. La regione con il maggior numero di posti è la Lombardia. La dotazione organica complessiva si attesta a 16 posti per ogni istituzione scolastica. I dati sono stati diffusi per regione, evidenziando le variazioni territoriali nel numero di incarichi disponibili per questa figura professionale.