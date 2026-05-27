Docenti Religione cattolica oltre 23 mila posti nel 2026-2027 | dati per Regione Lombardia prima per organico
Per l’anno scolastico 2026-2027 sono previsti oltre 23.500 posti per docenti di Religione cattolica a livello nazionale. La regione con il maggior numero di posti è la Lombardia. La dotazione organica complessiva si attesta a 16 posti per ogni istituzione scolastica. I dati sono stati diffusi per regione, evidenziando le variazioni territoriali nel numero di incarichi disponibili per questa figura professionale.
Il totale nazionale raggiunge 23.542 posti complessivi, dai quali deriva una dotazione organica pari a 16.482 unità, calcolata applicando il coefficiente previsto dalla normativa vigente. La distribuzione per grado scolastico mostra una forte concentrazione nella scuola primaria. La primaria assorbe quindi circa il 44% dell’intero contingente nazionale. Anche nella scuola primaria la Lombardia mantiene il valore più elevato con 1.652 posti. Quest’ultima viene calcolata applicando un coefficiente pari al 70% del totale dei posti. A fronte di 23.542 posti complessivi, la dotazione organica nazionale si ferma infatti a 16.482 unità. La differenza rappresenta la quota di posti che potrà essere coperta annualmente tramite incarichi e supplenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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