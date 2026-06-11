Riforma elettorale | 1000 emendamenti e la sfida delle opposizioni

Notizia in breve

Le opposizioni hanno presentato circa 1000 emendamenti sulla riforma elettorale. La discussione si concentra sulle modifiche alle liste bloccate, in particolare riguardo alla proposta contro il cosiddetto “woke”. La maggioranza sta valutando di introdurre modifiche specifiche alle preferenze, ma i dettagli non sono ancora definiti. La discussione è in corso in Aula, con le opposizioni che cercano di contrastare le proposte della maggioranza.