Riforma elettorale | 1000 emendamenti e la sfida delle opposizioni
Le opposizioni hanno presentato circa 1000 emendamenti sulla riforma elettorale. La discussione si concentra sulle modifiche alle liste bloccate, in particolare riguardo alla proposta contro il cosiddetto “woke”. La maggioranza sta valutando di introdurre modifiche specifiche alle preferenze, ma i dettagli non sono ancora definiti. La discussione è in corso in Aula, con le opposizioni che cercano di contrastare le proposte della maggioranza.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica rallenta mentre le opposizioni bloccano la riforma elettorale con mille emendamenti. Fonte Eurostat? Mille emendamenti in commissione per la riforma elettorale: l’opposizione prepara una strategia comune. Alle ore 12 di oggi si chiuderanno i termini per la presentazione delle proposte di modifica alla legge elettorale, con una stima di circa mille emendamenti depositati dalle minoranze parlamentari. Il dibattito si concentra sulla ridefinizione dei meccanismi di voto e sulla struttura delle liste, mentre la maggioranza si limiterà a interventi di natura tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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