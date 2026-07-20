Un negozio di abbigliamento nel centro di Bergamo è stato nuovamente preso di mira da ladri. Questa volta, i malviventi hanno sottratto un registratore di cassa, che è stato successivamente scambiato con droga. La polizia ha identificato e denunciato un uomo di 31 anni coinvolto nell’episodio. Non sono stati riportati danni o feriti. La stessa attività era già stata oggetto di furti in passato.

È finito di nuovo nel mirino dei ladri il negozio di abbigliamento Alessandra Venturi, all'angolo tra via Spaventa e via Quarenghi, nel centro di Bergamo. Nella notte quattro uomini hanno infranto la vetrina del locale e sono entrati nel punto vendita, portando via il registratore di cassa, un cellulare e un tablet. All'interno della cassa c'erano all'incirca cinquanta euro. Per il furto la Polizia di Stato ha denunciato un italiano del 1995, con precedenti, ritenuto uno dei responsabili. Secondo gli investigatori avrebbe agito insieme ad altri tre complici. Per il negozio si tratta del secondo furto in pochi mesi: già a maggio era stato preso di mira dai ladri. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, nuovo furto da Alessandra Venturi: registratore di cassa ceduto in cambio di droga. Denunciato un 31enne

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