Case Erp ecco 900mila euro I lavori entro fine anno

Il Comune ha approvato una variazione di bilancio che ha permesso di destinare circa 900mila euro ai lavori di edilizia residenziale pubblica. I fondi sono stati assegnati per interventi sugli alloggi Erp e si prevede che i lavori siano completati entro la fine dell’anno. Questa decisione fa parte delle iniziative del Comune per il potenziamento del patrimonio abitativo pubblico.

Il Comune prosegue il proprio impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica con nuove risorse agli alloggi Erp grazie alla variazione di bilancio. Le risorse stanziate consentiranno di programmare una serie di interventi mirati e diffusi, a partire dalla conclusione del secondo lotto delle case Erp di Vaiana. Una parte importante sarà inoltre destinata ad affrontare il problema degli allagamenti nel condominio di via Olmi 120, così come la realizzazione della recinzione in via Ferrucci, necessaria per delimitare il bosco ed evitare l’ingresso degli animali nell’area condominiale. Sempre in via Ferrucci sono previsti interventi sulle coperture e opere di impermeabilizzazione degli alloggi, mentre nel condominio di via Ariosto saranno realizzati lavori di impermeabilizzazione e la sostituzione delle cisterne in eternit.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case Erp, ecco 900mila euro. I lavori entro fine anno Notizie correlate Case Erp via Callegherie . Lavori verso il traguardoSi avvia alla conclusione, in via Callegherie, il lungo cantiere legato all’intervento di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che negli ultimi mesi... Leggi anche: Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno Panoramica sull’argomento Si parla di: Case Erp, ecco 900mila euro. I lavori entro fine anno; Forte dei Marmi: 900mila euro per l'edilizia residenziale pubblica -. Case Erp, ecco i fondi per la manutenzioneE’ di due milioni e 200mila euro l’entrata presunta prevista, per il 2025, dal Comune di Sesto dai canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio comunale. lanazione.it