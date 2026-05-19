Campiglia | riqualificazione Entro fine anno via ai lavori nella frazione colligiana

Entro la fine dell’anno partiranno i lavori di riqualificazione nella frazione colligiana. La decisione è stata formalizzata e ora le procedure sono in fase di avvio. La zona interessata riceverà interventi di sistemazione e miglioramento, con un cronoprogramma definito. La notizia riguarda esclusivamente l’avvio di lavori pubblici, senza dettagli sulle modalità di intervento o sui soggetti coinvolti. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un documento sottoscritto dalle autorità competenti.

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Campiglia rallenta e stavolta non è un modo di dire, ma un obiettivo preciso messo nero su bianco. Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, entro la fine dell’anno dovrebbero partire i lavori di riqualificazione viaria nella frazione colligiana, con un intervento che punta a rendere le strade più sicure e a frenare il piede troppo pesante di certi automobilisti che, più che attraversare il paese, sembrano volerlo sorpassare. Tra le novità previste ci sarà anche l’introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari all’interno dell’abitato di Campiglia. Nuovi attraversamenti pedonali: a Campiglia saranno realizzati due attraversamenti luminosi lungo i tratti ritenuti più delicati dal punto di vista della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campiglia: riqualificazione. Entro fine anno via ai lavori nella frazione colligiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Case Erp, ecco 900mila euro. I lavori entro fine annoIl Comune prosegue il proprio impegno sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica con nuove risorse agli alloggi Erp grazie alla variazione di... Leggi anche: Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno