Nel negozio di calzature e abbigliamento di via Spaventa a Bergamo, i ladri sono tornati. Questa volta hanno preso il registratore di cassa, segnando il secondo furto in poco più di due mesi. Non sono stati segnalati danni o altre merci rubate. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre il negozio ha già rafforzato le misure di sicurezza.

Bergamo, 20 luglio 2026 – Nel mirino dei ladri è finito, un’altra volta – la seconda in poco più di due mesi – il negozio di calzature e abbigliamento di Alessandra Venturi, in via Spaventa a Bergamo. Lo scorso maggio, l’esercizio commerciale era stato svaligiato: dopo aver infranto la vetrina, i malviventi avevano rubato borse e scarpe per poi dileguarsi nella notte. https:www.ilgiorno.itbergamocronacaquinta-spaccata-in-pochi-giorni-49cb69d1 Il colpo. Nella notte tra domenica e lunedì ad entrare in azione sarebbe stato un 31enne, che avrebbe agito insieme a tre complici. Il gruppo ha infranto la vetrina utilizzando un martello frangivetro, inizialmente scambiato per un’ascia, per poi impossessarsi del registratore di cassa, di un cellulare e un tablet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bergamo, ladri (di nuovo) in azione nel negozio di Alessandra Venturi: rubato il registratore di cassa

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