Benzina i prezzi sfiorano i 2 euro al litro | in arrivo l’app per trovare le stazioni meno care
I prezzi della benzina nelle stazioni di servizio si avvicinano ai 2 euro al litro, con una crescita rispetto alle settimane precedenti. Per aiutare i consumatori a individuare le stazioni con i costi più bassi, è in fase di sviluppo un’app dedicata. La piattaforma consentirà di confrontare i prezzi dei carburanti in tempo reale e trovare le aree di rifornimento più convenienti nelle vicinanze. La crescita dei costi si lega a variazioni nelle quotazioni internazionali del greggio e alle dinamiche di mercato.
I prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio tornano a correre, andando non troppo lontano dai massimi registrati negli scorsi mesi. Il motivo ovviamente è legato al traffico di petrolio nello Stretto di Hormuz, che dopo un accenno di riapertura (il passaggio di navi non è mai stato davvero ripristinato) con la tregua tra Usa e Iran, è tornato zona di attacchi e quindi impossibile da navigare. Le conseguenze si vedono nelle quotazioni - il Brent è tornato sopra i 90 dollari al barile, come a inizio giugno - e sui tabelloni dei distributori. Il rincaro dei listini si è registrato soltanto nelle ultime due settimane. Il periodo precedente era stato caratterizzato da un progressivo calo, anche se lento, durato quasi venti giorni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Caro carburanti, prezzi oltre i 2 euro al litro - Agorà 26/03/2026
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