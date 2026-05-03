Forlì benzina in salita | i prezzi schizzano oltre 1,95 euro al litro

A Forlì, i prezzi della benzina sono aumentati, superando i 1,95 euro al litro. Alcuni distributori, in particolare lungo viale Bologna, non hanno ancora aggiornato i prezzi, mantenendo tariffe più basse rispetto ad altri. Questa variazione si riscontra in diverse stazioni di servizio della città, mentre in altre ci sono aumenti più consistenti. La differenza tra i prezzi di alcune pompe di benzina è evidente e si nota già da alcuni giorni.

? Cosa scoprirai Quali distributori a Forlì mantengono ancora i prezzi bassi?. Perché alcuni benzinaio in viale Bologna non hanno ancora aumentato?. Come influirà il rincaro del carburante sul costo della spesa?. Quanto potrebbe arrivare a costare il diesel dopo il 22 maggio?.? In Breve Benzina Eni in viale Due Giugno balzata da 1,757 a 1,960 euro al litro.. Tamoil e Q8 in viale Bologna mantengono prezzi fermi a 1,719 euro al litro.. Serena Balzani di Federconsumatori monitora speculazioni dopo rincari superiori ai 20 centesimi.. Previsioni indicano gasolio oltre 2,30 euro al litro dopo il 22 maggio.. I prezzi della benzina a Forlì hanno registrato incrementi significativi tra il 30 aprile e il 2 maggio, nonostante la proroga del governo per il calmieramento dei carburanti prevista per tre settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, benzina in salita: i prezzi schizzano oltre 1,95 euro al litro Notizie correlate Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia... Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi...