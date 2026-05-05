I prezzi della benzina si avvicinano a 1,95 euro al litro, con la regione più economica che registra costi inferiori rispetto alla media nazionale. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto che ha ridotto le accise, i prezzi dei carburanti sono aumentati in alcune zone e diminuiti in altre, creando uno scenario di variazioni sui costi alla pompa. La dinamica riflette le diverse reazioni del mercato alle nuove normative.

Come prevedibile, con il nuovo decreto taglia accise, i prezzi dei carburanti vanno in due direzioni opposte. Perché il terzo intervento del governo, entrato in vigore il 2 maggio, ha prorogato lo sconto sul gasolio ma ha depotenziato quello sulla benzina. Le conseguenze si vedono già alle stazioni di servizio. La benzina, infatti, si avvia verso i due euro al litro. Il nuovo taglio riduce le accise di 6,1 centesimi al litro e il prezzo medio, così, è di 1,928 euro al litro secondo le rilevazioni del ministero delle Imprese. Era “prevedibile” arrivare a queste cifre, perché con il nuovo sconto i listini della verde sarebbero saliti di 18,3 centesimi al litro (cioè la differenza tra il vecchio e il nuovo taglio alle accise).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Benzina, i prezzi sfiorano 1,950 euro al litro. In Campania la più economica

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