Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 15 superata quota 1500
Nel quindicesimo giorno dall'inizio della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 153 tessere dai tifosi. In totale, la cifra complessiva delle sottoscrizioni ha superato le 1.500 unità. La campagna, rivolta ai sostenitori del club, prosegue con numeri che continuano a crescere.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 153 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel 15esimo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:11 di oggi, 20 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 1631?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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