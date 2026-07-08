Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 3 superata quota 500

Notizia in breve

Nel terzo giorno dall’inizio della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 522 tessere dai supporter del Benevento Calcio. La società ha comunicato che il totale aggiornato delle sottoscrizioni per la stagione 2026-2027 supera le 500 unità. La campagna, intitolata “TU”, è ancora in corso e i numeri sono stati resi noti attraverso una nota ufficiale.