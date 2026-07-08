Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 3 superata quota 500
Nel terzo giorno dall’inizio della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 522 tessere dai supporter del Benevento Calcio. La società ha comunicato che il totale aggiornato delle sottoscrizioni per la stagione 2026-2027 supera le 500 unità. La campagna, intitolata “TU”, è ancora in corso e i numeri sono stati resi noti attraverso una nota ufficiale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 1 22 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel terzo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:32 di oggi, 8 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 514?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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